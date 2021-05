Mattarella | “Tra 8 mesi termina il mio incarico e potrò riposarmi” Il video

(Di mercoledì 19 maggio 2021): “Tra 8il mio” Roma, 19 mag. (askanews) – “Tra 8il mio, io sono vecchio e tra qualche mese”. Con una battuta il Presidente della Repubblica Sergioha spiegato ai bambini dell’Istituto comprensivo Fiume Giallo-Scuola primaria Geronimo Stilton di Roma, dove si è recato per la presentazione dell’ottava edizione de “Il mio diario”, l’agenda scolastica della polizia di Stato, il senso istituzionale del suo alto. Entrando in una classe, il capo dello Stato alla domanda di un bambino ha risposto: “Quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto mi sono ...

Mauro Pelaschieri Nuovi Eroi del programma che racconta le storie di uomini straordinari premiati dal Presidentecon l'Ordine al Merito della Repubblica.i protagonisti della puntata di mercoledì 19 maggio 2021 c'è anche il famosissimo timoniere oramai divenuto a tutti gli effetti commendatore del ...Escludendo di fatto una sua rielezione alla presidenza della Repubblica, dopo che negli ultimi giorni si era parlato della sua ...Quando mi hanno eletto al Quirinale "mi sono preoccupato perchè sapevo quanto era impegnativo il compito. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in Italia in ...In occasione della presentazione dell’agenda scolastica della Polizia di Stato (‘Il mio diario’), presentata stamane presso l’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma ...