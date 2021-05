Mattarella | “Sono vecchio | tra otto mesi potrò riposarmi”

Advertising

Quirinale : #Brescia, #Mattarella: Sono molto lieto di essere qui, per esprimere la vicinanza alla città e alla provincia di Br… - TgLa7 : #Mattarella, io sono vecchio, tra 8 mesi mi posso riposare - Radio1Rai : ??“Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi'. Lo dice i… - Jlomeli18 : RT @Corriere: Mattarella: «Io sono vecchio, tra 8 mesi il mio mandato termina e potrò riposarmi» - AntonellaStara3 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Sono

11.05:"Tra 8 mesi potrò riposarmi" "Tra 8 mesi il mio incarico termina, iovecchio e tra qualche mese potrò riposarmi". Così il Presidenterispondendo alle domande degli alunni di una scuola primaria di Roma. Quando mi hanno eletto al Quirinale "mi...Iovecchio tra qualche mese potrò riposarmi ", ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando con degli alunni di una scuola primaria di Roma . Poi rispondendo ad alcune ...Un mandato che sta per giungere al termine quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mancano soli 8 mesi alla fine del suo incarico e il Presiente stesso si racconta durante la visita.Dalle 22 il coprifuoco è stato spostato in tutta Italia alle 23. Almeno per le Regioni in zona gialla, che al momento sono tutte tranne una. La Valle D'Aosta, rimasta ...