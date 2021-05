Mattarella: “Sono vecchio, tra 8 mesi potrò riposarmi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’attività” del Presidente della Repubblica “è impegnativa, ma tra 8 mesi il mio incarico termina, io Sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma, in occasione della presentazione de ‘Il mio diario’, l’agenda scolastica della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’attività” del Presidente della Repubblica “è impegnativa, ma tra 8il mio incarico termina, io, tra qualche mese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma, in occasione della presentazione de ‘Il mio diario’, l’agenda scolastica della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Quirinale : #Brescia, #Mattarella: Sono molto lieto di essere qui, per esprimere la vicinanza alla città e alla provincia di Br… - rtl1025 : ?? 'Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi'. Lo ha det… - Corriere : Mattarella: «Io sono vecchio, tra 8 mesi il mio mandato termina e potrò riposarmi» - zazoomblog : Mattarella: Sono vecchio tra otto mesi potrò riposarmi - #Mattarella: #vecchio tra #potrò - trtmarco : #Mattarella rivolgendosi verso i bambini dice che in #Italia ci sono tanti organi che decidono per la nazione.... C… -