L’impatto in autostrada | Enrica non ce l’ha fatta | “Piovuto dal cielo | sembrava una bomba”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “L’animale è piombato contro il parabrezza.dal, come ladi un aereo”. Inizia così il racconto di una delle due sorelle rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto lunedì mattina, 17 maggio, nel tratto bolognese dell’A14. L’altra sorella è morta due giorni dopo all’ospedale Maggiore di BolognaFranchini, aveva 48 anni e si chiamavaFranchini. Le sorelle, di Sassuolo (Modena), sono state vittime di un incidente provocato da un capriolo che tentava di attraversare l’. Nello schianto è rimasta ferita in modo lieve la sorella 52enne che era in auto con la defunta. L’auto ha investito in pieno il capriolo, che ha sfondato il parabrezza e attraversato l’intero abitacolo, finendo nel bagagliaio. Un camion che ...