Lazio-Torino, caos post partita e Immobile denuncia: “Non posso sorvolare” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Succede l’impensabile al termine della partita tra Lazio e Torino, finita 0-0: prima la lite sugli spalti e poi il duro attacco a Ciro Immobile Finalmente ieri sera si è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 19 maggio 2021) Succede l’impensabile al termine dellatra, finita 0-0: prima la lite sugli spalti e poi il duro attacco a CiroFinalmente ieri sera si è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - CorriereCitta : Immobile attacca, Cairo risponde, rissa social dopo Lazio-Torino - VincenzoLombar1 : @Torrenapoli1 @ROI05841958 Il Benevento è stato fatto retrocedere non scherziamo, può aver sbagliato e molto con il… -