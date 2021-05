Kinto - Al via il Master in Sustainable Mobility (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 5 novembre 2021 prenderà il via il primo Master in Circular Economy Management con specializzazione in Sustainable Mobility. Il corso, pensato per manager e professionisti, è stato ideato da Kinto, la società del gruppo Toyota dedicata alla fornitura di servizi e soluzioni innovative di mobilità sul territorio, e realizzato in collaborazione con la Luiss Business School. I contenuti. Il Master si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti operativi necessari per ricoprire le nuove posizioni lavorative che si stanno creando nell'ambito della progettazione e della gestione della mobilità sostenibile. Nello specifico, il corso offrirà una panoramica completa sulle nuove tecnologie, tra cui le più recenti forme di elettrificazione e le piattaforme digitali. Inoltre, il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 5 novembre 2021 prenderà il via il primoin Circular Economy Management con specializzazione in. Il corso, pensato per manager e professionisti, è stato ideato da, la società del gruppo Toyota dedicata alla fornitura di servizi e soluzioni innovative di mobilità sul territorio, e realizzato in collaborazione con la Luiss Business School. I contenuti. Ilsi pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti operativi necessari per ricoprire le nuove posizioni lavorative che si stanno creando nell'ambito della progettazione e della gestione della mobilità sostenibile. Nello specifico, il corso offrirà una panoramica completa sulle nuove tecnologie, tra cui le più recenti forme di elettrificazione e le piattaforme digitali. Inoltre, il ...

