Kate Middleton al museo con l'abito da 1.814 € e snobba l'anniversario di Harry e Meghan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Kate Middleton riprende la sua agenda di impegni in presenza e visita a sorpresa il V&A Museum in occasione di due nuove mostre inaugurate per la riapertura del museo, chiuso da dicembre. Per l'occasione la Duchessa di Cambridge ha deciso di sfoggiare un nuovo abito in pied de poule, che ricorda lo stile di Lady Diana. È un giorno di riscatto questo per la Famiglia Reale. Beatrice di York ha annunciato di essere incinta, dando alla Regina finalmente una buona notizia, tanto da commentare di essere deliziata dalla gravidanza della nipote. E Kate Middleton celebra il ritorno alla normalità con la visita al V&A Museum di cui è patrona dal 2018. E tutto questo avviene nel giorno del terzo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan Markle che nessuno della ...

