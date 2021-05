Juventus | Trezeguet | «Dal 30 giugno non sarò più ambasciatore»

Advertising

gilnar76 : Trezeguet non sarà più a ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - lm_vamonos : RT @AJGNewsOfficial: ?? David #Trezeguet lascerà il ruolo di brand ambassador della #Juventus a partire dal prossimo 30 giugno. ?? - martyisnt96 : RT @AJGNewsOfficial: ?? David #Trezeguet lascerà il ruolo di brand ambassador della #Juventus a partire dal prossimo 30 giugno. ?? - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? David #Trezeguet lascerà il ruolo di brand ambassador della #Juventus a partire dal prossimo 30 giugno. ?? - Antonio_Tatti_ : RT @AJGNewsOfficial: ?? David #Trezeguet lascerà il ruolo di brand ambassador della #Juventus a partire dal prossimo 30 giugno. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Trezeguet

'Dopo aver vinto qui la Supercoppa contro il Napoli, speriamo che Reggio Emilia porti fortuna alla'. Lo ha detto l'ex attaccante bianconero David(nella foto con Pellizzoli e il sindaco emiliano Luca Vecchi) all'hub vaccinale anti - Covid di Mancasale (Reggio Emilia) dove ieri ...Tra i più acclamati l'ex bomber dellaDavid; in rappresentanza dell'Atalanta c'era Ivan Pelizzoli , ex portiere. Un'oretta fatta di momenti di distensione, come ad esempio quando ...Quella di stasera a Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia potrebbe essere una delle ultime occasioni in cui David Trezeguet rappresenterà i colori bianconeri in veste di ambasciatore.Trezeguet (Juventus) e Pelizzoli (Atalanta) ieri in visita alle Fiere: "Il ritorno del pubblico negli stadi è un passo importante verso la normalità" ...