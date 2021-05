Internazionali di pattinaggio a L' Aquila dal 21 al 23 maggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'- Con una tappa della Coppa del Mondo di Maratona WIC (World Inline Cup), che si ripeterà ogni anno fino 2023, tornano all'glid'Italia Open dinel capoluogo 21-22-23. Il grande evento sportivo, che è organizzato dal Cpga International Events, prevede la presenza di 450 atleti, di cui 150 stranieri, ai quali si uniranno team e famiglie. "Alberghi già pieni e i primi turisti sportivi già si vedono in giro per la città", ha sottolineato Mario Miconi, presidente del CPGA, durante la presentazione dell'evento nella sede della Regione Abruzzo. Presenti tra gli altri l'assessore allo Sport della Regione, Guido Quintino Liris, l'assessore allo Sport del Comune dell'Vito Colonna e il segretario generale della Federazione Mondiale di ...

NotizieAbruzzo : L’Aquila, “Internazionali d’Italia Open” di pattinaggio: modifiche alla viabilità - ComuneLAquila : Sport: 'Internazionali d'Italia Open', modifiche alla viabilità in viale Corrado IV domenica prossima per gara di p… - ABRUZZOLIVETV : #Sport. A #LAquila dal 21 e al 23 maggio gli Internazionali di #pattinaggio #abruzzo -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali pattinaggio

Il Capoluogo

Uno dei grandi eventi sportivi nazionale eche compongono il calendario dell'Emilia -... Non solo, dunque, il(con un'utenza di oltre 150 bambini e bambine la settimana) e il ...Uno dei grandi eventi sportivi nazionale eche compongono il calendario dell'Emilia -... Non solo, dunque, il(con un'utenza di oltre 150 bambini e bambine la settimana) e il ...Col sostegno della Regione. Bonaccini: "Spazio all'avanguardia". Pattinaggio e tennis al coperto, pallamano, volley, basket, calcio a 5 ...Tre giorni di intense gare per i cinque coraggiosi atleti della Roller Civitanova pattinaggio corsa che si sono ben destreggiati, con il ...