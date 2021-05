Il messaggio di Ibra: "Non è finita" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un post su Instagram mentre si allena e come didascalia "Non è finita finché non dico che è finita" Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zlatanhimovic ha pubblicato un post su Instagram mentre si allena e come didascalia "Non èfinché non dico che è

Advertising

ferrante_pie : RT @MilanLiveIT: ?? #Ibra non vede l'ora di tornare ad aiutare il suo #Milan! - MilanLiveIT : ?? #Ibra non vede l'ora di tornare ad aiutare il suo #Milan! - maurisan75 : RT @Cortini1899: @Ibra_official è infortunato e non può giocare … Però nessuno gli vieta di essere comunque convocato e portato in panchina… - Cortini1899 : RT @Cortini1899: @Ibra_official è infortunato e non può giocare … Però nessuno gli vieta di essere comunque convocato e portato in panchina… - RiccardoLana2 : RT @Cortini1899: @Ibra_official è infortunato e non può giocare … Però nessuno gli vieta di essere comunque convocato e portato in panchina… -