Guenda Goria: “La malattia non migliora, dovrò operarmi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) A marzo Guenda Goria ha parlato della malattia che lei stessa ha scoperto da poco. Soffre di endometriosi ed è consapevole dei problemi che purtroppo comporta. Non tutti le donne che soffrono di endometriosi hanno le stesse sofferenze ma Guenda Goria rispondendo alla domanda di una follower ha confidato che non migliora, che dovrà operarsi. Sembra già tutto deciso, sembra che per Guenda le cure non bastino. Racconta che fisicamente il suo stato di salute dipende dai giorni. A sorreggerla in questo periodo complicato ci sono i genitori ma soprattutto c’è il suo nuovo compagno. La Goria è ancora a Sharm El Sheik, sembra sia davvero la sua seconda casa ed è da lì che mostra le immagini con il suo fidanzato, bellissima e al settimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) A marzoha parlato dellache lei stessa ha scoperto da poco. Soffre di endometriosi ed è consapevole dei problemi che purtroppo comporta. Non tutti le donne che soffrono di endometriosi hanno le stesse sofferenze marispondendo alla domanda di una follower ha confidato che non, che dovrà operarsi. Sembra già tutto deciso, sembra che perle cure non bastino. Racconta che fisicamente il suo stato di salute dipende dai giorni. A sorreggerla in questo periodo complicato ci sono i genitori ma soprattutto c’è il suo nuovo compagno. Laè ancora a Sharm El Sheik, sembra sia davvero la sua seconda casa ed è da lì che mostra le immagini con il suo fidanzato, bellissima e al settimo ...

