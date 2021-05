Giulia, la vincitrice di Amici 20: «Non arrendetevi mai davanti a chi vi dice sbagliati» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lei è stata la prima ballerina donna a trionfare in 20 anni di vita del programma.«In molti mi hanno detto: “Eri così bambina quando sei entrata”, e in effetti dopo 7 mesi lontana da casa mi sento un’altra persona, oggi». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lei è stata la prima ballerina donna a trionfare in 20 anni di vita del programma.«In molti mi hanno detto: “Eri così bambina quando sei entrata”, e in effetti dopo 7 mesi lontana da casa mi sento un’altra persona, oggi».

