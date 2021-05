Gasperini convinto: “Dal vivo ho avuto la sensazione che ci fosse il rigore su Pessina per fallo di Rabiot” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post-partita della finale di Coppa Italia contro la Juventus che li ha visti uscire sconfitti. Di seguito le sue dichiarazioni: “Un po’ di delusione c’è, indubbiamente. E’ stata una gara tirata e anche bella, non è stata fortunata negli episodi per noi, come in occasione del rigore negato su Pessina. Poi nella ripresa è diventata più difficile, siamo calati un po’ e loro hanno trovato questo bellissimo gol con Chiesa. Io anche dal vivo ho avuto la sensazione che fosse rigore. Dal modo in cui è entrato Rabiot ed è caduto Pessina si percepiva, la cosa era abbastanza evidente. Due anni fa fu clamoroso, un episodio che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post-partita della finale di Coppa Italia contro la Juventus che li ha visti uscire sconfitti. Di seguito le sue dichiarazioni: “Un po’ di delusione c’è, indubbiamente. E’ stata una gara tirata e anche bella, non è stata fortunata negli episodi per noi, come in occasione delnegato su. Poi nella ripresa è diventata più difficile, siamo calati un po’ e loro hanno trovato questo bellissimo gol con Chiesa. Io anche dalholache. Dal modo in cui è entratoed è cadutosi percepiva, la cosa era abbastanza evidente. Due anni fa fu clamoroso, un episodio che ...

