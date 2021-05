Europei 2021: i gironi, il calendario e dove vedere le partite (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli Europei giungono alla 16.ma edizione della storia ed il torneo è stato ampliato a 24 squadre e con 11 paesi ospitanti per celebrare il 60° (+1) anniversario dalla sua nascita. Tutto quel che c’è da sapere su gironi, calendario e dove vedere le partite Ci siamo: dopo un lungo anno di attesa a causa della pandemia, gli Europei sono pronti per disputarsi. Per la prima volta nella storia sarà un edizione che non vedrà ospitare una o due nazioni contemporaneamente ma ben 11. Italia, Azerbaijan, Scozia, Olanda, Romania, Inghilterra, Danimarca, Russia, Spagna, Germania e Ungheria pronti a far vivere l’edizione degli Europei 2021 come una di quelle che rimarranno nella storia. Dietro questa scelta, la volontà dell’UEFA di celebrare ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gligiungono alla 16.ma edizione della storia ed il torneo è stato ampliato a 24 squadre e con 11 paesi ospitanti per celebrare il 60° (+1) anniversario dalla sua nascita. Tutto quel che c’è da sapere suleCi siamo: dopo un lungo anno di attesa a causa della pandemia, glisono pronti per disputarsi. Per la prima volta nella storia sarà un edizione che non vedrà ospitare una o due nazioni contemporaneamente ma ben 11. Italia, Azerbaijan, Scozia, Olanda, Romania, Inghilterra, Danimarca, Russia, Spagna, Germania e Ungheria pronti a far vivere l’edizione deglicome una di quelle che rimarranno nella storia. Dietro questa scelta, la volontà dell’UEFA di celebrare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è entrata nella semifinale dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest con i… - LiaCapizzi : Simona Quadarella primo oro di Budapest. Fede Pellegrini a quota 54 medaglie con l’inedito argento nella 4x200 sl m… - ricpuglisi : Vi collego due fatti: 1) MARIO DRAGHI ha deciso di rinunciare al suo emolumento come presidente del consiglio 2)… - infoitsport : EUROPEI NUOTO 2021: PROGRAMMA E ORARI 19 MAGGIO - Glitteringwoman : Il 70% degli europei dichiara che l'#Italia è la meta turistica preferita in #Europa. È uno dei risultati della ric… -