(Teleborsa) – I consumi petroliferi hanno registrato ad aprile un +48,6% rispetto al 2020, risentendo del fatto che lo scorso anno, in pieno lockdown, si toccò il livello di consumi più basso degli ultimi 50 anni. Se il confronto viene fatto con aprile 2019, infatti, l'incremento si trasforma in un calo di oltre il 15%. E' quanto rileva un report di Unem – Unione energie per la mobilità. I consumi ad aprile – si sottolinea – hanno risentito di uno stop di tre giorni in concomitanza delle festività pasquali e del progressivo allentamento delle misure restrittive, con il passaggio di molte zone da "rosse" ad "arancio" e poi "gialle". Benzina e gasolio insieme hanno mostrato una crescita di circa il 126%, mentre il carburante per aerei del 280%.

Ultime Notizie dalla rete : Energia consumi Energia, consumi petroliferi in crescita del 48,6% in aprile I consumi petroliferi hanno registrato ad aprile un +48,6% rispetto al 2020 , risentendo del fatto che lo scorso anno, in pieno lockdown, si toccò il livello di consumi più basso degli ultimi 50 anni. Se il confronto viene fatto con aprile 2019 , infatti, l'incremento si trasforma in un calo di oltre il 15% . E' quanto rileva un report di Unem - Unione ...

