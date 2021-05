Elisabetta Gregoraci, il ”giallo” sul presunto flirt con Stefano Coletti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci, la showgirl negli ultimi tempi è stata accostata al pilota Stefano Coletti. Tuttavia, l’ex di Flavio Briatore ha voluto precisare alcune cose Elisabetta Gregoraci e il suo presunto flirt con Stefano ColettiElisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme? In un primo momento, stando alle foto pubblicate dal pilota, si pensava di si. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato il dietrofront di Elisabetta che, tramite Instagram, ha voluto precisare alcune cose. “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi – ha scritto l’ex gieffina – L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021), la showgirl negli ultimi tempi è stata accostata al pilota. Tuttavia, l’ex di Flavio Briatore ha voluto precisare alcune cosee il suoconstanno insieme? In un primo momento, stando alle foto pubblicate dal pilota, si pensava di si. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato il dietrofront diche, tramite Instagram, ha voluto precisare alcune cose. “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi – ha scritto l’ex gieffina – L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle ...

Advertising

Giuls8989 : RT @DiGregorelli: L’APPARENZA INGANNA E HA IMBROGLIATO TUTTI QUELLI CHE HANNO VISTO IN QUELLE FOTO UNA NUOVA STORIA D’AMORE #eligreg #elisa… - Giuls8989 : RT @DiGregorelli: NON È UNA RELAZIONE MA SOLO UN TENTATIVO ESTREMO DI POTERLA DEFINIRE TALE. #eligreg #gregorelli #elisabettagregoraci http… - LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci smentisce #StefanoColetti: 'Io l'amore lo sto ancora cercando e non smetterò' - DiGregorelli : L’APPARENZA INGANNA E HA IMBROGLIATO TUTTI QUELLI CHE HANNO VISTO IN QUELLE FOTO UNA NUOVA STORIA D’AMORE #eligreg… - DiGregorelli : NON È UNA RELAZIONE MA SOLO UN TENTATIVO ESTREMO DI POTERLA DEFINIRE TALE. #eligreg #gregorelli #elisabettagregoraci -