Demi Lovato si dichiara 'non binaria' e cambia l'uso dei pronomi: "Per essere chi vogliamo"

La cantante, in un lungo faccia a faccia con i suoi follower su Instagram, ha dichiarato di non riconoscersi nella rispondenza binaria di genere: "La mia vita è stata un viaggio incredibile e sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro".

eleitaliana : Non ho capito niente Demi Lovato si indentifica con they/ them cioè ? - prvtocol : in che senso demi lovato ha fatto coming out come non binary - ILLICITAFFVAIRS : non mi piace demi lovato ma sono felicissima per l*i, *l* auguro tanta felicità?? - sapphicdanv3rs : RT @louefthaiz: ma ce la fate a rispettare una persona? solo perché Demi Lovato non vi piace non significa che dobbiate attacarlx per aver… - _doppelganger_ : RT @sharingay_: demi lovato non smette mai di sorprendermi, sono così fiera di lxi -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Demi Lovato, la star fa coming out su Twitter: "Mi identifico come non - binary". "Sono fiera di dirvi che mi identifico come non - binary e da qui in avanti cambierò i miei pronomi in they/them". Arriva con un video su Twitter il coming out di Demi Lovato, che ha raccontato ai suoi fan di aver capito di essere non - binary, ovvero di non identificarsi né con il genere maschile né con quello femminile. Motivo per cui per riferirsi a lei sarà ...

Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i pronomi personali La cantante ha scelto Twitter per fare l annuncio dopo un profondo lavoro di guarigione e autoriflessione. Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in ...

Demi Lovato: dalla salute mentale ai diritti LGBTQ, ecco gli argomenti del suo nuovo podcast Vanity Fair.it Demi Lovato ritorna in video con una novità sconvolgente Demi Lovato sorpende tutti e fa coming out come persona non binary. Inoltre ha ufficialmente cambiato i suoi pronomi in they e them.

Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i pronomi personali Demi Lovato si identifica come non binaria e cambia i suoi pronomi in loro/essi. La riscoperta identità di genere non binaria si riferisce a tutte quelle identità di genere che non corrispondono stret ...

