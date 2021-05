Deathloop 'non è fast food, è alta cucina': il game director Dinga Bakaba non si preoccupa di numeri e vendite (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo studio che sta sviluppando Deathloop, Arkane, è abituato a creare giochi di nicchia con budget medio piccoli. Con Deathloop dovranno fare il grande salto: vendere un paio di milioni di copie non basterà più, si dovrà puntare alle decine. Il game director Dinga Bakaba però non sembra preoccupato di questo aspetto, ed è convinto che Bethseda sostenga pienamente il suo team e vuole che faccia "cose da Arkane." Riguardo alla questione dei numeri e delle vendite ha anche commentato: "Vogliamo dare ai giocatori qualcosa che li appassioni davvero. Qualcosa che ricorderanno. Qualcosa di cui parleranno. Forse qualcosa che odieranno, ma almeno qualcosa che non faccia loro provare... apatia, fondamentalmente. L'apatia è il nemico di quello che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo studio che sta sviluppando, Arkane, è abituato a creare giochi di nicchia con budget medio piccoli. Condovranno fare il grande salto: vendere un paio di milioni di copie non basterà più, si dovrà puntare alle decine. Ilperò non sembrato di questo aspetto, ed è convinto che Bethseda sostenga pienamente il suo team e vuole che faccia "cose da Arkane." Riguardo alla questione deie delleha anche commentato: "Vogliamo dare ai giocatori qualcosa che li appassioni davvero. Qualcosa che ricorderanno. Qualcosa di cui parleranno. Forse qualcosa che odieranno, ma almeno qualcosa che non faccia loro provare... apatia, fondamentalmente. L'apatia è il nemico di quello che ...

