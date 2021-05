Cygames annuncia Project GAMM | action fantasy dall’autore di Senran Kagura – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è il nuovo giocoto dae ancora nelle prime fasi dello sviluppo: si tratta di undi..hato lo sviluppo di un nuovo gioco chiamato, con un titolo ovviamente che dovrà essere definito successivamente, ma che risulta già interessante in quanto si presenta come unda parte dell’autore della serie. Questo misteriososarà dunque diretto e prodotto da Kenichiro Takaki, conosciuto soprattutto per la serie...