Csm, Ermini: i magistrati ripudino il carrierismo e le correnti (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' urgente che la magistratura nel suo insieme sappia cogliere questa triste congiuntura per rigenerarsi nel profondo. Serve un coraggioso rinnovamento culturale, serve il ripudio secco del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E' urgente che la magistratura nel suo insieme sappia cogliere questa triste congiuntura per rigenerarsi nel profondo. Serve un coraggioso rinnovamento culturale, serve il ripudio secco del ...

umby51 : @AlessiaMorani Immagino la riforma della giustizia fatta dai manettari ' la legge si interpreta per i pdini e si ap… - malgradotuttobl : La tradizione orale del #Csm. Il solito #NinoDiMatteo, che prima scrive e poi parla ?? - lvoir : RT @Ori254: La crisi del CSM,comincia da #Ermini vice di #Mattarella ex deputato #PD nel governo #Renzi. - rocselli : E teniamo conto che oggi il csm lo comanda il pd con matty ed Ermini, due piddini convintissimi e vendutissimi agl… - GiorgioAntonel1 : RT @Ori254: La crisi del CSM,comincia da #Ermini vice di #Mattarella ex deputato #PD nel governo #Renzi. -