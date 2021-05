Coppa Italia, Atalanta - Juve 1 - 2: tabellino, marcatori e statistiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA - La Juventus batte l' Atalanta 2 - 1 nella finale del Mapei e si aggiudica la Coppa Italia. Nella prima frazione di gioco, al vantaggio di Kulusevski replica il pari nerazzurro di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) REGGIO EMILIA - Lantus batte l'2 - 1 nella finale del Mapei e si aggiudica la. Nella prima frazione di gioco, al vantaggio di Kulusevski replica il pari nerazzurro di ...

Advertising

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - ESPNFC : Atalanta are level in the Coppa Italia final! ???? - RadioItalia : Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia!… - dnaJuve27 : Per la 14esima volta la @juventusfc alza la coppa Italia ???? #FinoAllaFine ?? magica Signora di #Torino - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: La Juventus batte l'Atalanta 2-1 e vince la Coppa Italia -