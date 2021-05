Ceuta: Commissione Ue, non ci lasciamo intimidire da nessuno (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Europa non "si lascerà intimidire da nessuno" sul tema migranti. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'Europa non "si lasceràda" sul tema migranti. Lo ha detto il vice presidente dellaeuropea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla ...

Advertising

fisco24_info : Ceuta, la Commissione Ue: 'Non ci lasciamo intimidire da nessuno': Vice presidente Schinas: 'L'Europa non sarà vitt… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ceuta: Commissione Ue, non ci lasciamo intimidire da nessuno: (ANSA) - MADRID, 19 MAG - L'Europa n… - MediasetTgcom24 : Migranti Ceuta, Commissione Ue: non ci lasciamo intimidire da nessuno #ceuta - AldoSalvade : @davcarretta @ilfoglio_it Ceuta - migranti: a mio modestissimo avviso, l'unico che si sta muovendo nella direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceuta Commissione Ceuta: Commissione Ue, non ci lasciamo intimidire da nessuno Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla vicenda di Ceuta. "L'Europa non sarà vittima di tattiche", ha aggiunto. .

Emergenza migranti: in ottomila a Ceuta. La preoccupazione della Chiesa spagnola Ennesima tragedia in mare 'L'Unione Europea è solidale con Ceuta e la Spagna. Abbiamo bisogno di ... ha scritto ieri in un tweet la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Intanto ...

Ceuta: Commissione Ue, non ci lasciamo intimidire da nessuno - Ultima Ora Agenzia ANSA Immigrazione, l’Unione Europea è ancora in ritardo Dopo i recenti casi di Lampedusa e Ceuta riemerge il tema della mancanza di risposte adeguate da parte dall’Unione Europea al problema dell'immigrazione.

Ceuta: Commissione Ue, non ci lasciamo intimidire da nessuno L'Europa non "si lascerà intimidire da nessuno" sul tema migranti. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla vicend ...

Lo ha detto il vice presidente dellaeuropea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla vicenda di. "L'Europa non sarà vittima di tattiche", ha aggiunto. .Ennesima tragedia in mare 'L'Unione Europea è solidale cone la Spagna. Abbiamo bisogno di ... ha scritto ieri in un tweet la presidente dellaEuropea, Ursula von der Leyen. Intanto ...Dopo i recenti casi di Lampedusa e Ceuta riemerge il tema della mancanza di risposte adeguate da parte dall’Unione Europea al problema dell'immigrazione.L'Europa non "si lascerà intimidire da nessuno" sul tema migranti. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas intervistato dalla radio spagnola riferendosi alla vicend ...