Borsa: Milano apre in deciso calo ( - 1,04%) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Apertura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dell'1,04% a 24.622 punti. . 19 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Apertura in forteper Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dell'1,04% a 24.622 punti. . 19 maggio 2021

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano apre in deciso calo (-1,04%): L'indice Ftse Mib scende a 24.622 punti - MKT_INS : A Milano il Ftse Mib cede lo 0,9% in area 24.650 punti. In calo anche il Dax di Francoforte (-1,2%), il Ftse 100 di… - infoiteconomia : Borsa Milano brucia rialzo, strappano Mps e As Roma, prese profitto su Safilo - padovesi58a : Borsa:a Milano volano As Roma e Mps,bene Mediobanca, giù Tim - Faido1Alessio : Borsa:a Milano volano As Roma e Mps,bene Mediobanca, giù Tim -