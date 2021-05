Benevento | con De Zerbi una retrocessione più dignitosa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il miracolo non c’è stato. Eppure ieri sera si è gelato il sangue nelle vene dei tifosi del, in quelli che ancora credevano nella salvezza nonostante tutto, nonostante qualcuno avesse tirato i remi in barca da tempo. Ci metterà tanto a sciogliersi quel sangue, bisognerà prima digerire unaancora più amara di quella di tre anni fa. In quel campionato la Strega ci mise poco ad accorgersi di essere inadeguata a una categoria troppo più grande di lei. L’arrivo di Deservì a lenire il dolore, le permise di togliersi qualche soddisfazione, eppure al bresciano non furono lesinate critiche: “E’ venuto per mettersi in mostra“, “Non gliene frega del“. Quante ne abbiamo sentite nei confronti di chi, invece, ha dimostrato coraggio nel ...