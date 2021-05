Battiato: qual era il suo vero nome e perché scelse di chiamarsi Franco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Franco Battiato in un’intervista del 2012 per Radio Italia in occasione della presentazione del suo disco “Apriti Sesamo”, racconta la scelta del suo nome d’arte. Franco Battiato in un’intervista del 2012 per Radio Italia in occasione della presentazione del suo disco “Apriti Sesamo”, racconta alla presentatice del programma “Onde Funky”, Paola Gallo, com’è nata la scelta del suo nome d’arte. “Il nome Franco lo devo a Giorgio Gaber. Nel 1967 suonavo in un locale di Milano, dove si esibivano anche I Gufi, Pagani, Cochi e Renato. Giorgio mi notò, mi portò in tv a Diamoci del Tu e, visto che c’era ospite anche Francesco Guccini, propose di cambiarmi il nome in Franco”. La chiacchierata poi è continuata ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021)in un’intervista del 2012 per Radio Italia in occasione della presentazione del suo disco “Apriti Sesamo”, racconta la scelta del suod’arte.in un’intervista del 2012 per Radio Italia in occasione della presentazione del suo disco “Apriti Sesamo”, racconta alla presentatice del programma “Onde Funky”, Paola Gallo, com’è nata la scelta del suod’arte. “Illo devo a Giorgio Gaber. Nel 1967 suonavo in un locale di Milano, dove si esibivano anche I Gufi, Pagani, Cochi e Renato. Giorgio mi notò, mi portò in tv a Diamoci del Tu e, visto che c’era ospite anche Francesco Guccini, propose di cambiarmi ilin”. La chiacchierata poi è continuata ...

