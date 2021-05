Atp Lione 2021, Sinner-Karatsev di nuovo sospesa per pioggia: tutti gli aggiornamenti in diretta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Clamoroso a Lione. Il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev, valido per il primo turno del torneo Atp Lione 2021, è stato nuovamente interrotto per pioggia. L’incontro era già stato rinviato alla giornata di oggi, dopo che era inizialmente previsto per ieri, martedì 19 maggio. Dopo un inizio di partita dominato dal russo, l’azzurro rimette in pari il punteggio conquistando il secondo set. Match interrotto nel set decisivo sul punteggio di 2-1 in favore di Karatsev (6-0, 3-6, 2-1). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Clamoroso a. Il match tra Jannike Aslan, valido per il primo turno del torneo Atp, è stato nuovamente interrotto per. L’incontro era già stato rinviato alla giornata di oggi, dopo che era inizialmente previsto per ieri, martedì 19 maggio. Dopo un inizio di partita dominato dal russo, l’azzurro rimette in pari il punteggio conquistando il secondo set. Match interrotto nel set decisivo sul punteggio di 2-1 in favore di(6-0, 3-6, 2-1). SportFace.

