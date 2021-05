Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'obiettivo è quello di implementare un sistema di sanificazione delle auto che consentirà a driver e fleet manager un utilizzo più sicuro delle. Per raggiungerlo,Italia, società di noleggio a lungo termine del gruppo BMW, ha siglato una partnership con Octo, leader nella fornitura di servizi telematici e di soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e il Fleet. In questo modo, la società, che gestisce una flotta di oltre 700.000 auto e veicoli commerciali leggeri di tutti i brand, punta ad arricchire l'offerta di servizi Zero Pensieri e con questa collaborazione presentaCleanAir, il nuovo sistema automatico di sanificazione per ledella propria flotta. Dopo oltre un anno di emergenza sanitaria, l'automobile si conferma protagonista ...