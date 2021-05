Affreschi trafugati a Pompei: ritrovati dai Carabinieri di Monza (Di mercoledì 19 maggio 2021) tre Affreschi provenienti dal Parco Archeologico campano di Pompei sono stati individuati e recuperati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Un imprenditore li aveva comprati e messi nella sua villa. I tre Affreschi provenienti del Parco Archeologico di Pompei, acquistati da antiquari svizzeri, statunitensi e britannici erano stati trafugati verosimilmente negli anni Settanta . Provenienti da Villa Arianna e Villa San Marco di Stabiae, attuale Castellammare di Stabia e databili al I secolo d.C. sono di alto pregio artistico. Gli strappi di affresco sono in realtà in tutto sei, spariti negli anni Settanta da “Domus” ubicate del Parco Archeologico di Pompei. Le indagini dei Carabinieri dello Nucleo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) treprovenienti dal Parco Archeologico campano disono stati individuati e recuperati daidel Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di. Un imprenditore li aveva comprati e messi nella sua villa. I treprovenienti del Parco Archeologico di, acquistati da antiquari svizzeri, statunitensi e britannici erano stativerosimilmente negli anni Settanta . Provenienti da Villa Arianna e Villa San Marco di Stabiae, attuale Castellammare di Stabia e databili al I secolo d.C. sono di alto pregio artistico. Gli strappi di affresco sono in realtà in tutto sei, spariti negli anni Settanta da “Domus” ubicate del Parco Archeologico di. Le indagini deidello Nucleo ...

