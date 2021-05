Volocopter presenta VoloConnect | nuovo eVTOL con 100 km di autonomiaHDblog it

(Di martedì 18 maggio 2021) La società tedescahato il suo ultimo; si chiamaed è in grado di trasportare sino a 4 passeggeri per 100 km.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

HDmotori : Volocopter presenta VoloConnect, nuovo eVTOL con 100 km di autonomia -

Key4biz

