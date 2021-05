Volo India - Orio: 34 positivi ai tamponi controllo (Di martedì 18 maggio 2021) Ben 34 passeggeri del Volo India - Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid - 19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone di controllo eseguito ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Ben 34 passeggeri delal Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancoraal Covid - 19: di questi, 16 sono risultati debolmenteal tampone dieseguito ...

Advertising

ItalyMFA : L’Italia continua a sostenere l’India nella lotta al #Covid19. Dopo il primo volo atterrato a #NewDelhi il 3 maggio… - zazoomblog : Volo dall’India «liberati» 56 passeggeri 34 in isolamento perchè ancora positivi - #dall’India #«liberati»… - webecodibergamo : Volo dall’India, «liberati» 56 passeggeri, 34 in isolamento perchè ancora positivi - ValserianaNews : Volo in arrivo dall'India: gli esiti dei tamponi molecolari di fine quarantena - Valseriana News - zazoomblog : Volo dall’India effettuati i tamponi di fine quarantena: martedì i risultati - #dall’India #effettuati #tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Volo India Volo India - Orio: 34 positivi ai tamponi controllo Ben 34 passeggeri del volo India - Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid - 19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone di controllo eseguito ieri. Altri 56 invece ...

Ingresso in Italia: le regole. Fine quarantena per arrivi da UE, UK, Israele In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, va effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test alla ...

Volo India-Bergamo, avviati tamponi controllo per passeggeri Travelnostop.com Volo India-Orio: 34 positivi ai tamponi controllo (ANSA) - BERGAMO, 18 MAG - Ben 34 passeggeri del volo India-Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid-19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone ...

Volo in arrivo dall’India: gli esiti dei tamponi molecolari di fine quarantena I test molecolari sui passeggeri del volo atterrato dall’India il 3 maggio scorso a Orio al Serio e attualmente ospitati presso due Covid hotel – effettuati ieri a fine quarantena da ATS Bergamo in co ...

Ben 34 passeggeri del- Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid - 19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone di controllo eseguito ieri. Altri 56 invece ...In caso di ingresso nel territorio nazionale medianteproveniente dall', va effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test alla ...(ANSA) - BERGAMO, 18 MAG - Ben 34 passeggeri del volo India-Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid-19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone ...I test molecolari sui passeggeri del volo atterrato dall’India il 3 maggio scorso a Orio al Serio e attualmente ospitati presso due Covid hotel – effettuati ieri a fine quarantena da ATS Bergamo in co ...