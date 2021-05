Un ricercatore documenta un attacco hacker al 51% ad una blockchain | il video

Leggi su helpmetech

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è così frequente avere la possibilità di osservare come possa avvenire un51% ad unastando dalla parte dell’. Uno stagista della società Polychain Capital ha però pensato di mostrare come avviene e funziona unsimile per scopi divulgativi. Anish Agnihotri ha spiegato la cosa con un tweet: “Non ho mai visto un51% contro una rete live (suppongo per una buona ragione, la maggior parte delle persone che attaccanoper lucro non vogliono farsi pubblicità). E così ho registrato la cosa per voi”. L’al 51% è una delle minacce principali per la sicurezza di una. La premessa su cui si basa in generale la tecnologiaè che fino a quando la maggior ...