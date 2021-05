Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 20:10 (Di martedì 18 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini l’apertura 8 AB a disposizione dei giovani a partire da luglio senza fasce d’età l’obiettivo è quello di estendere il successo dell’ open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e ragazze che vogliono trascorrere le loro vacanze agenzia di Nita può sapere su Twitter la regione Lazio intanto per riaprire delle discoteche il governo potrebbe prevedere un greenpass lo rivela il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti In occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di fipe-confcommercio nel rapporto si evidenzia che in 14 mesi sono stati bruciati 514000 posti di lavoro e per oltre 6 ristoratori su 10 il carro di superato il 50% del volume d’affari dell’anno precedente cambiano i consumi degli italiani si mangia di più in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dei vaccini l’apertura 8 AB a disposizione dei giovani a partire da luglio senza fasce d’età l’obiettivo è quello di estendere il successo dell’ open day e immunizzare in maniera rapida e sicura i ragazzi e ragazze che vogliono trascorrere le loro vacanze agenzia di Nita può sapere su Twitter la regione Lazio intanto per riaprire delle discoteche il governo potrebbe prevedere un greenpass lo rivela il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti In occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di fipe-confcommercio nel rapporto si evidenzia che in 14 mesi sono stati bruciati 514000 posti di lavoro e per oltre 6 ristoratori su 10 il carro di superato il 50% del volume d’affari dell’anno precedente cambiano i consumi degli italiani si mangia di più in ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - Agenzia_Ansa : Ecco tutte le date delle riaperture: cosa cambia per il coprifuoco, le cene, il wedding. Ultime piscine al chiuso e… - fanpage : Non più i 21 giorni previsti. Vaccino Pfizer, si pensa al richiamo a 3 mesi. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - ennatrasporti : Palermo – La Cidec promuove il primo “Tour delle Eccellenze” -