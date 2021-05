The Suicide Squad, James Gunn: "King Shark è stato scritto apposta per Sylvester Stallone" (Di martedì 18 maggio 2021) James Gunn, regista e sceneggiatore di The Suicide Squad, ha rivelato che il personaggio di King Shark è stato scritto appositamente per Sylvester Stallone, che gli darà la voce. Uno dei personaggi di The Suicide Squad sarà King Shark, super criminale dell'universo DC che si unisce alla Squadra, e James Gunn ha ammesso di aver scritto il personaggio pensando esclusivamente a Sylvester Stallone, che infatti gli presterà la voce. James Gunn, infatti, ha ammesso di aver sempre pensato a Sylvester ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021), regista e sceneggiatore di The, ha rivelato che il personaggio diappositamente per, che gli darà la voce. Uno dei personaggi di Thesarà, super criminale dell'universo DC che si unisce allara, eha ammesso di averil personaggio pensando esclusivamente a, che infatti gli presterà la voce., infatti, ha ammesso di aver sempre pensato a...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad, James Gunn: 'King Shark è stato scritto apposta per Sylvester Stallone'… - terresottovento : Giovane di Udon del nordest thai sceglie il suicidio piuttosto che il servizio militare obbligatorio dove abbondano… - GianlucaOdinson : The Suicide Squad: James Gunn minacciato di morte per il film. E il motivo è allucinante! - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: James Gunn minacciato di morte per il film. E il motivo è allucinante!… - BestMovieItalia : The Suicide Squad: James Gunn minacciato di morte per il film. E il motivo è allucinante! - -