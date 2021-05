Spezia, Verde: “Tifo Napoli, se dovessi ricevere una chiamata accetterei subito!” (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele Verde, esterno offensivo dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il sogno nel Cuore’, programma di 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato: “La rovesciata contro la Lazio? Mi resterà per sempre dentro l’emozione di quella prodezza, e non dimenticherò mai quando Pepe Reina è venuto a congratularsi con me”. “Spezia? È stata una stagione importante: per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio”. “Futuro? Per ora sono ufficialmente un calciatore dello Spezia: con la salvezza è scattato il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele, esterno offensivo dello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il sogno nel Cuore’, programma di 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato: “La rovesciata contro la Lazio? Mi resterà per sempre dentro l’emozione di quella prodezza, e non dimenticherò mai quando Pepe Reina è venuto a congratularsi con me”. “? È stata una stagione importante: per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio”. “Futuro? Per ora sono ufficialmente un calciatore dello: con la salvezza è scattato il ...

