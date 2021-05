Snake Eyes: Henry Golding protagonista del trailer (Di martedì 18 maggio 2021) . Dopo un 2020 in cui molti di noi non hanno visto l’interno di un cinema, è incredibile vedere che lo storico G.I. Il franchise di Joe torna nella grande sala. Quali sono le origine di Snake Eyes? Per chi non lo sapesse, la storia delle origini del film, ovvero il ninja preferito da tutti del G.I. La serie di Joe (che sarà interpretata dal recente favorito Henry Golding, protagonista di Crazy Rich Asians e The Gentlemen di Guy Ritchie) è destinata a raggiungere il grande schermo, rendendo potenzialmente calda al botteghino quest’estate. Uscita Paramount Pictures ‘Snake Eyes: G.I. Joe Origins debutterà nelle sale, Dolby Cinema e IMAX il 23 luglio 2021 e il trailer è uscito durante gli MTV Movie & TV Awards. Quali caratteristiche lo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) . Dopo un 2020 in cui molti di noi non hanno visto l’interno di un cinema, è incredibile vedere che lo storico G.I. Il franchise di Joe torna nella grande sala. Quali sono le origine di? Per chi non lo sapesse, la storia delle origini del film, ovvero il ninja preferito da tutti del G.I. La serie di Joe (che sarà interpretata dal recente favoritodi Crazy Rich Asians e The Gentlemen di Guy Ritchie) è destinata a raggiungere il grande schermo, rendendo potenzialmente calda al botteghino quest’estate. Uscita Paramount Pictures ‘: G.I. Joe Origins debutterà nelle sale, Dolby Cinema e IMAX il 23 luglio 2021 e ilè uscito durante gli MTV Movie & TV Awards. Quali caratteristiche lo ...

