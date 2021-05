Smarties per la salvaguardia di ambiente e mari nella limited edition (Di martedì 18 maggio 2021) Primo marchio dolciario a produrre pack in carta su tutta la gamma, Smarties fa un grande passo in avanti verso la sostenibilità e lancia una nuova limited edition dedicata ai mari Smarties, i confettini al cioccolato lanciati per la prima volta nel 1937 con il nome di Smarties Chocolate Beans, e prodotti successivamente da Nestlé, fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità, a salvaguardia dell’ambiente e diventando il primo brand dolciario dell’azienda multinazionale a produrre pack in carta sulla totalità della gamma nel mondo. Non solo buoni e divertenti dunque ma anche sostenibili. Smarties è infatti il primo brand dolciario globale a trasformare tutti i suoi packaging in carta riciclabile. Le nuove confezioni di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 maggio 2021) Primo marchio dolciario a produrre pack in carta su tutta la gamma,fa un grande passo in avanti verso la sostenibilità e lancia una nuovadedicata ai, i confettini al cioccolato lanciati per la prima volta nel 1937 con il nome diChocolate Beans, e prodotti successivamente da Nestlé, fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità, adell’e diventando il primo brand dolciario dell’azienda multinazionale a produrre pack in carta sulla totalità della gamma nel mondo. Non solo buoni e divertenti dunque ma anche sostenibili.è infatti il primo brand dolciario globale a trasformare tutti i suoi packaging in carta riciclabile. Le nuove confezioni di ...

Advertising

Lopinionista : Smarties per la salvaguardia di ambiente e mari nella limited edition - mywolf8_ : RT @Senzapensieri0: Non ci crederete ma sono bravissima a fare le torte...questa era per la comunione anni fa'... Due strati di crema pasti… - RosarioPalmier3 : RT @Senzapensieri0: Non ci crederete ma sono bravissima a fare le torte...questa era per la comunione anni fa'... Due strati di crema pasti… - Senzapensieri0 : Non ci crederete ma sono bravissima a fare le torte...questa era per la comunione anni fa'... Due strati di crema p… - llittleethings : @SW3ETCR34TURE smarties e ci scanniamo sempre per questo -