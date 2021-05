“Si sono sposati”. Nozze segretissime per la cantante: cerimonia informale con meno di 20 invitati (Di martedì 18 maggio 2021) Nozze segretissime per la cantante: nessuna conferma, ma per i beninformati il fatidico sì è stato pronunciato lo scorso finesettimana. A un anno dal fidanzamento ufficiale (è ancora stampato nella memoria di tutti i fan l’anello di brillanti da 900mila euro mostrato a dicembre scorso), la popstar e il compagno si sono sposati all’insaputa di tutti, stando a quanto riporta il sempre informatissimo sito americano Tmz. Silenzio totale sui profili social e nessuna fuga di notizie nei giorni precedenti alla cerimonia di cui il portale dà invece informazioni dettagliate in attesa che escano foto dell’evento. Il matrimonio di Ariana Grande e Dalton Gomez, si legge, è stato celebrato a casa di lei a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California. Ariana Grande, matrimonio in gran ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021)per la: nessuna conferma, ma per i beninformati il fatidico sì è stato pronunciato lo scorso finesettimana. A un anno dal fidanzamento ufficiale (è ancora stampato nella memoria di tutti i fan l’anello di brillanti da 900mila euro mostrato a dicembre scorso), la popstar e il compagno siall’insaputa di tutti, stando a quanto riporta il sempre informatissimo sito americano Tmz. Silenzio totale sui profili social e nessuna fuga di notizie nei giorni precedenti alladi cui il portale dà invece informazioni dettagliate in attesa che escano foto dell’evento. Il matrimonio di Ariana Grande e Dalton Gomez, si legge, è stato celebrato a casa di lei a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California. Ariana Grande, matrimonio in gran ...

