Sesa acquisisce Cadlog Group e Cimtec

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha annunciato l’acquisizione del 60% die del 100% di. Le operazioni servono a rafforzare ulteriormente la piattaforma di Digital Process Engineering didedicata alle aziende manifatturiere che, entro aprile 2022, realizzerà ricavi per circa 50 milioni di euro (di cui il 40% all’estero con prevalenza area DACH) e margini EBITDA a doppia cifra, sottolinea la società. Entrambe le operazioni annunciate oggi sono state finalizzate datramite la controllata Var, attiva nel settore Software e System Integrator. Le figure chiave dimanterranno quote di minoranza e ruoli apicali ...

Ultime Notizie dalla rete : Sesa acquisisce

Con gli ultimi due annunci,supera le venti acquisizioni da inizio 2020 . "Grazie alle acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec, il gruppoprosegue la propria crescita all'estero e nel digital ...... con circa 1.000 società tedesche manifatturiere engineering intensive), che il gruppopotrà supportare con la propria piattaforma internazionale, rappresentando una rilevante opportunità per ...(Teleborsa) - Sesa, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha annunciato l'acquisizione del 60% di Cadlog Group e del 100% di Cimtec. Le operazio ...Sesa ("SESA" – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito t ...