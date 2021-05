Sei regioni in zona bianca, quali sono e cosa cambia (Di martedì 18 maggio 2021) Torna la zona bianca da giugno. Le prime regioni con misure e regole anti-covid più leggere saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Per le regioni che si trovano in questa fascia valgono solo le regole di comportamento, dunque mascherina e distanziamenti. Ma soprattutto, non c’è coprifuoco. “Superare il coprifuoco in due tappe cambia poco, anche perché riteniamo che entro poco il Paese sarà prevalentemente in zona bianca, dove non ci sono coprifuoco o chiusure, e anche questo è un elemento da ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Torna lada giugno. Le primecon misure e regole anti-covid più leggere saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno inla settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Per leche si trovano in questa fascia valgono solo le regole di comportamento, dunque mascherina e distanziamenti. Ma soprattutto, non c’è coprifuoco. “Superare il coprifuoco in due tappepoco, anche perché riteniamo che entro poco il Paese sarà prevalentemente in, dove non cicoprifuoco o chiusure, e anche questo è un elemento da ...

