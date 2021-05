Only Murders in the Building: il teaser svela la data di uscita (Di martedì 18 maggio 2021) La serie Only Murders in the Building, grazie al primo teaser condiviso da Hulu, ha ora una data di uscita sugli schermi americani. Only Murders in the Building ha ora un teaser che svela le prime sequenze dell'attesa serie e la data di uscita: il 31 agosto sugli schermi americani di Hulu. Nel video si vede cosa accade quando i tre protagonisti si ritrovano alle prese con una morte di uno degli abitanti del loro condominio, situazione che li spinge a unire le forze per realizzare un podcast che segua le loro indagini per andare alla ricerca del colpevole di quello che pensano sia stato un omicidio. La serie Only Murders in the ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) La seriein the, grazie al primocondiviso da Hulu, ha ora unadisugli schermi americani.in theha ora unchele prime sequenze dell'attesa serie e ladi: il 31 agosto sugli schermi americani di Hulu. Nel video si vede cosa accade quando i tre protagonisti si ritrovano alle prese con una morte di uno degli abitanti del loro condominio, situazione che li spinge a unire le forze per realizzare un podcast che segua le loro indagini per andare alla ricerca del colpevole di quello che pensano sia stato un omicidio. La seriein the ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Only Murders in the Building: il teaser svela la data di uscita - badtasteit : #OnlyMurdersInTheBuilding e #NinePerfectStrangers: #Hulu annuncia la data di uscita con due nuovi teaser - darkvsel : Comunque oggi nuovi content dei tøp e trailer do only murders in the building. La mia giornata di studio è stata ripagata. - SeIenaGomezIT : Only Murders in the Building uscirà il 31 agosto su @hulu! #OnlyMurdersOnHulu È uscito già un primo breve trailer… - Dracarjss : BHO VABBE' MA MAGARI SELENA NON POTEVA ESSERCI PERCHE' ERA IMPEGNATA CON ONLY MURDERS.. PERO' SONO NERA LO STESSO. #FriendsReunion -