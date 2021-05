“NON HO PARLATO PER PAURA”: CHI L’HA VISTO E LA POSSIBILE SVOLTA SULLA SCOMPARSA DI DENISE (Di martedì 18 maggio 2021) C’è una nuova testimonianza anonima, ritenuta attendibile, di una persona che per 17 anni non ha mai PARLATO per PAURA. Ora con la ritrovata attenzione SULLA SCOMPARSA di DENISE Pipitone, si è decisa a farsi avanti con l’avvocato Frazzitta che assiste Piera Maggio e con la redazione di Chi L’HA VISTO. Ringrazio la persona che ha scritto la lettera perché ha avuto un grande senso civico. Sugli elementi che ha introdotto, alcuni non sono mai stati rivelati. Ci sarebbe una interessante credibilità da parte dell’anonimo che ha scritto. È l’unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Abbiamo bisogno di un altro passo. Così l’avvocato apre un nuovo spiraglio su una storia che fa tenere ancora oggi l’Italia con il fiato sospeso, sperando in un lieto fine. La ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021) C’è una nuova testimonianza anonima, ritenuta attendibile, di una persona che per 17 anni non ha maiper. Ora con la ritrovata attenzionediPipitone, si è decisa a farsi avanti con l’avvocato Frazzitta che assiste Piera Maggio e con la redazione di Chi. Ringrazio la persona che ha scritto la lettera perché ha avuto un grande senso civico. Sugli elementi che ha introdotto, alcuni non sono mai stati rivelati. Ci sarebbe una interessante credibilità da parte dell’anonimo che ha scritto. È l’unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Abbiamo bisogno di un altro passo. Così l’avvocato apre un nuovo spiraglio su una storia che fa tenere ancora oggi l’Italia con il fiato sospeso, sperando in un lieto fine. La ...

