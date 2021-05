No Man’s Sky: patch 3.40 disponibile, ecco le novità e i cambiamenti – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) No Man’s Sky si aggiorna alla patch 3.40 e introduce varie novità e cambiamenti: ecco tutti i dettagli su quanto proposto.. Hello Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per No Man’s Sky: parliamo della patch 3.40 che introduce alcune novità e vari cambiamenti e correzioni. Vediamo tutti i dettagli sull’update, disponibile in tutte le versioni del gioco. Prima di tutto, la patch 3.40 di No Man’s Sky introduce una nuova Spedizione, Beachhead, un “viaggio con un ritmo e una struttura molto diversi dal solito”. I giocatori partiranno da un nuovo salvataggio, tutti sullo stesso pianeta. Non mancano poi tutta una … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo No ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) NoSky si aggiorna alla3.40 e introduce varietutti i dettagli su quanto proposto.. Hello Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per NoSky: parliamo della3.40 che introduce alcunee varie correzioni. Vediamo tutti i dettagli sull’update,in tutte le versioni del gioco. Prima di tutto, la3.40 di NoSky introduce una nuova Spedizione, Beachhead, un “viaggio con un ritmo e una struttura molto diversi dal solito”. I giocatori partiranno da un nuovo salvataggio, tutti sullo stesso pianeta. Non mancano poi tutta una … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo No ...

