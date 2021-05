LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella trionfa negli 800! Italia d’argento nella 4×200 mista! Miressi: record nei 100! (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Si chiude con un sorriso e la terza medaglia nel Nuoto per l’Italia la seconda giornata di gare alla piscina di Budapest ma il bottino, anche oggi, è un po’ al di sotto delle aspettative per la spedizione Italiane. Si attendeva sul podio Nicolò Martinenghi nei 100 rana e anche Martina Rita Caramignoli negli 800 stile libero ma non sono arrivate medaglie per loro, bensì due quinti posto che non possono soddisfare 19.39: La Russia si prende il bronzo con 7’31?54, quarta piazza per Israele che aveva avvicinato i russi 19.37: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 7’29?35 PER GLI AZZURRI ALLE SPALLE DELLA GBR CHE CHIUDE CON 7’26?76 19.36: Anderson se ne va, Panziera gestisce bene il secondo posto agli ultimi 100 ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40: Si chiude con un sorriso e la terza medaglia nelper l’la seconda giornata di gare alla piscina di Budapest ma il bottino, anche oggi, è un po’ al di sotto delle aspettative per la spedizionene. Si attendeva sul podio Nicolò Martinenghi nei 100 rana e anche Martina Rita Caramignoli800 stile libero ma non sono arrivate medaglie per loro, bensì due quinti posto che non possono soddisfare 19.39: La Russia si prende il bronzo con 7’31?54, quarta piazza per Israele che aveva avvicinato i russi 19.37: E’ ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 7’29?35 PER GLI AZZURRI ALLE SPALLE DELLA GBR CHE CHIUDE CON 7’26?76 19.36: Anderson se ne va, Panziera gestisce bene il secondo posto agli ultimi 100 ...

