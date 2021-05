Lega | Bordoni | riscossione Tari | lavoratori front office in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “E’ partita la raccolta firme deiin AMA addetti alla gestione delle pratichedella città di Roma, sono pochi e senza alcuna indennità di sportello ma il loro ruolo è fondamentale per continuare a svolgere un servizio essenziale per Roma Capitale”. Così il vice presidente della Commissione Ambiente capitolina Davidedellapoi aggiunge: “Sonoindispensabili per aiutare i rapporti con l’utenza in questo momento drammatico di crisi, le attività commerciali e di ristorazione che non hanno lavorato in questi mesi si rivolgono a questi addetti che lavorano in prima linea per conto di AMA ma che non hanno nemmeno l’indennità di sportello o altra tipologia contrattuale per compensare tutte lee le mancanze ...