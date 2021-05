Jomi Salerno, alla Palumbo è in palio lo scudetto (Di martedì 18 maggio 2021) Salerno – Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale scudetto. Sarà la “bella” ad assegnare lo scudetto della Serie A Beretta femminile 2020/21. Nella giornata di domenica, infatti, capitan Napoletano e compagne hanno superato la Mechanic System Oderzo con il punteggio di 29 – 24, riequilibrando i confronti dopo il 27-23 con cui le opitergine si erano imposte mercoledì scorso al Pala Masotti. Sarà quindi la gara tre in programma di oggi pomeriggio alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo a decidere chi potrà cucire sul petto il 51esimo tricolore della pallamano italiana femminile. Fischio ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021)– Si torna subito in campo. Lavuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30palestra Caporale Maggiorec’è gara tre di finale. Sarà la “bella” ad assegnare lodella Serie A Beretta femminile 2020/21. Nella giornata di domenica, infatti, capitan Napoletano e compagne hanno superato la Mechanic System Oderzo con il punteggio di 29 – 24, riequilibrando i confronti dopo il 27-23 con cui le opitergine si erano imposte mercoledì scorso al Pala Masotti. Sarà quindi la gara tre in programma di oggi pomeriggioPalestra Caporale Maggiorea decidere chi potrà cucire sul petto il 51esimo tricolore della pmano italiana femminile. Fischio ...

Advertising

LaCittaSalerno : +++ PALLAMANO +++ La Jomi Salerno vuol completare l'opera, domani gara tre per lo scudetto LEGGI QUI -->… - GazzettaSalerno : Jomi Salerno pronta per la bella che deciderà lo scudetto. - salernonotizie : Jomi Salerno ultimo sforzo: alla palestra Palumbo gara tre per lo Scudetto - Golfonetwork : Sport: la Jomi Salerno vuol completare l´opera - GazzettaSalerno : Finale scudetto, la Jomi Salerno pareggia i conti, deciderà la bella. -

Ultime Notizie dalla rete : Jomi Salerno Jomi Salerno pronta per la bella che deciderà lo scudetto. Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l'opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c'è gara tre di finale Scudetto. Sarà la "bella" ad assegnare lo Scudetto della ...

Finale scudetto, la Jomi Salerno pareggia i conti, deciderà la bella. La Jomi Salerno c'è. Capitan Napoletano e compagne superano la Mechanic System Oderzo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo e riequilibrano i confronti dopo il 27 - 23 con cui le ...

Jomi Salerno pronta per la bella che deciderà lo scudetto. — Gazzetta di Salerno Gazzetta di Salerno Jomi Salerno pronta per la bella che deciderà lo scudetto. Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale Scudetto. Sarà la “bella” ad ...

Jomi Salerno ultimo sforzo: alla palestra Palumbo gara tre per lo Scudetto Stampa Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale Scudetto. Sarà la “be ...

Si torna subito in campo. Lavuol completare l'opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c'è gara tre di finale Scudetto. Sarà la "bella" ad assegnare lo Scudetto della ...Lac'è. Capitan Napoletano e compagne superano la Mechanic System Oderzo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo e riequilibrano i confronti dopo il 27 - 23 con cui le ...Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale Scudetto. Sarà la “bella” ad ...Stampa Si torna subito in campo. La Jomi Salerno vuol completare l’opera. Domani (martedì 18 maggio) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo c’è gara tre di finale Scudetto. Sarà la “be ...