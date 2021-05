Jamal Eishayyal Al Jazeera | reporter nel mirino ma non andiamo via

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 maggio 2021) "Assistere al bombardamento della nostra sede a Gaza City e' stato terribile ma non ci ha stupito piu' di tanto: Israele causa regolarmente la morte dei giornalisti, ferisce o arresta. Cio' che stupisce e' la comunita' internazionale, che da un lato si batte per la liberta' di stampa e dall'altro vende armi allo Stato di Israele e non gli chiede di rispondere del proprio operato".e' un giornalista britannico di Al. L'agenzia Dire lo contatta a Doha, dove ha sede il quartier generale dell'emittente internazionale del Qatar, la cui redazione nella Striscia di Gaza e' stata bombardata nel fine-settimana. Tel Aviv ha motivato l'abbattimento della torre con la presenza di cellule di Hamas nell'edificio. "E' un sciocchezza- commenta il cronista- perche' se davvero esisteva questo sospetto perche' dare un'ora di ...