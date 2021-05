“Io e lei dietro le quinte…”. Amici 20, Lorella Cuccarini vuota il sacco su Alessandra Celentano (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20 si è concluso. Un talent che non invecchia, capace di fare il pieno di ascolti anche dopo anni. La finale di sabato scorso è stata la più vista dal 2016, segno che il programma è vivo e in piena salute. Merito soprattutto di Maria De Filippi, incredibile padrona di casa. Merito anche degli allievi, giudici e maestri che hanno saputo tenere alta l’attenzione del pubblico da casa. Alla fine la vittoria è andata a Giulia Stabile. Sfida dopo sfida, la ballerina si è lasciata apprezzare da tutti non solo per le sue attitudini, ma anche per un carattere timido ma con una grinta da leonessa. Giulia Stabile, poco dopo la vittoria del talent show, ha rilasciato diverse interviste, tra cui quella per Fanpage.it, durante la quale ha ammesso: “Sono un’altra persona, ho iniziato a credere davvero in me”, tutto grazie al suo percorso intrapreso tra i banchi della scuola più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021)20 si è concluso. Un talent che non invecchia, capace di fare il pieno di ascolti anche dopo anni. La finale di sabato scorso è stata la più vista dal 2016, segno che il programma è vivo e in piena salute. Merito soprattutto di Maria De Filippi, incredibile padrona di casa. Merito anche degli allievi, giudici e maestri che hanno saputo tenere alta l’attenzione del pubblico da casa. Alla fine la vittoria è andata a Giulia Stabile. Sfida dopo sfida, la ballerina si è lasciata apprezzare da tutti non solo per le sue attitudini, ma anche per un carattere timido ma con una grinta da leonessa. Giulia Stabile, poco dopo la vittoria del talent show, ha rilasciato diverse interviste, tra cui quella per Fanpage.it, durante la quale ha ammesso: “Sono un’altra persona, ho iniziato a credere davvero in me”, tutto grazie al suo percorso intrapreso tra i banchi della scuola più ...

Advertising

pocketnam_ : RT @anakinthot: AVVERTIMENTO PER LE RAGAZZE DI FIRENZE ?? SULLA TRAMVIA T1 NELLA TRATTA ALAMANNI STAZIONE - STATUTO C’È UN SIGNORE CHE SI… - ItalianKresser : RT @anakinthot: AVVERTIMENTO PER LE RAGAZZE DI FIRENZE ?? SULLA TRAMVIA T1 NELLA TRATTA ALAMANNI STAZIONE - STATUTO C’È UN SIGNORE CHE SI… - thecurlyflower1 : RT @anakinthot: AVVERTIMENTO PER LE RAGAZZE DI FIRENZE ?? SULLA TRAMVIA T1 NELLA TRATTA ALAMANNI STAZIONE - STATUTO C’È UN SIGNORE CHE SI… - carstairsoshi : RT @anakinthot: AVVERTIMENTO PER LE RAGAZZE DI FIRENZE ?? SULLA TRAMVIA T1 NELLA TRATTA ALAMANNI STAZIONE - STATUTO C’È UN SIGNORE CHE SI… - kweenstronza : RT @anakinthot: AVVERTIMENTO PER LE RAGAZZE DI FIRENZE ?? SULLA TRAMVIA T1 NELLA TRATTA ALAMANNI STAZIONE - STATUTO C’È UN SIGNORE CHE SI… -

Ultime Notizie dalla rete : lei dietro Éntula, torna il festival letterario live il 22 maggio al Poetto Appassionato di sport e di teatro fin da giovanissimo, ha esordito dietro la macchina da presa nel '... Dall'altra parte del mare, Un'isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e LEI, e da quest'...

Lorella Cuccarini svela se tornerà ad Amici e quale è il vero rapporto con Alessandra Celentano Lei ora vorrebbe venire a vivere a Roma e sono molto contenta perché potremo vederci ancora. E su Alessandra Celentano svela: Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci ...

Dietro l'addio di Bill Gates a Microsoft ci sarebbero le sue scappatelle? AGI - Agenzia Italia Battiato oltre il «genio spirituale»: il ricordo del fonico Salvatore Torrisi ha accompagnato il maestro dal 1999 al 2017, anno che ha segnato la fine delle esibizioni dal vivo. Sulla tristezza, oggi, prevale la consapevolezza di aver conosciuto un lato meno n ...

Yu Hua - Vivere! "Vecchio mio, anche se muori devi vivere lo stesso" Più leggo quest'autore è più lo apprezzo! Quindi sicuramente ...

Appassionato di sport e di teatro fin da giovanissimo, ha esorditola macchina da presa nel '... Dall'altra parte del mare, Un'isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e, e da quest'...ora vorrebbe venire a vivere a Roma e sono molto contenta perché potremo vederci ancora. E su Alessandra Celentano svela: Siamo più simili di quanto si possa immaginare.le quinte ci ...Salvatore Torrisi ha accompagnato il maestro dal 1999 al 2017, anno che ha segnato la fine delle esibizioni dal vivo. Sulla tristezza, oggi, prevale la consapevolezza di aver conosciuto un lato meno n ..."Vecchio mio, anche se muori devi vivere lo stesso" Più leggo quest'autore è più lo apprezzo! Quindi sicuramente ...