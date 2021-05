Inter, Oaktree accelera: poi vertice Zhang-Conte (Di martedì 18 maggio 2021) Non solo la festa scudetto, la settimana in corso potrebbe portare altre novità per l’Inter sul futuro. Una settimana intensa, in cui potrebbe decidersi molto di qualli che succederà nei prossimi mesi. Sul fronte finanziamento, spiega la Gazzetta dello Sport, è arrivata l’accelerata di Oaktree, fondo statunitense che avrebbe superato Bain Capital: una operazione da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 maggio 2021) Non solo la festa scudetto, la settimana in corso potrebbe portare altre novità per l’sul futuro. Una settimana intensa, in cui potrebbe decidersi molto di qualli che succederà nei prossimi mesi. Sul fronte finanziamento, spiega la Gazzetta dello Sport, è arrivata l’ta di, fondo statunitense che avrebbe superato Bain Capital: una operazione da L'articolo

Advertising

LaStampa : Arriva dalla California il fondo salva-Inter: l’operazione con Oaktree Capital vicino alla chiusura - Gazzetta_it : #Oaktree può chiudere giovedì: #Zhang, 250 milioni poi vede #Conte #SerieA #Inter - capuanogio : In dirittura d'arrivo la trattativa tra #Suning e il fondo Oaktree, poi le strategie di mercato. L'#Inter della pro… - riotta : RT @franvanni: Niente di ufficiale. E non sono attesi annunci in giornata. Peró ci sono conferme: Oaktree è favorito come partner finanziar… - beneamatainter1 : Finanziamento in arrivo da Oaktree! Nuovo socio di minoranza per l'Inter? -