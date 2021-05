India: ciclone Tauktae, 127 persone disperse in mare (Di martedì 18 maggio 2021) Circa 127 persone risultano disperse nel Mar Arabico a causa del naufragio provocato dal ciclone Tauktae di una chiatta alla deriva al largo della costa di Mumbai: lo ha reso noto la Marina militare Indiana.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 maggio 2021) Circa 127risultanonel Mar Arabico a causa del naufragio provocato daldi una chiatta alla deriva al largo della costa di Mumbai: lo ha reso noto la Marina militarena....

Advertising

RaiNews : L'india, già duramente colpita dalla pandemia di #COVID19, affronta l'emergenza causata dal passaggio del ciclone… - Agenzia_Ansa : In India il ciclone Tauktae, un centinaio di persone disperse in mare #ANSA - MediasetTgcom24 : India, il ciclone Tauktae colpisce la costa ovest: almeno 20 morti #india - MaricaGusmitta : #India #cicloneTauktae , 127 persone disperse in mare Naufragata chiatta con 273 persone a bordo, 146 tratte in s… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: In India il ciclone Tauktae, un centinaio di persone disperse in mare #ANSA -