Incubo nucleare da Chernobyl | c’è una reazione nucleare I rischi

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 18 maggio 2021) disastroda. Fotocomposizione.In questi giorni, i fisici nucleari sono impernati a monitorare un’ondata di reazioni di fissione tra le rovine della famigerata centralediin Ucraina. Secondo un primo rapporto di New Scientist, c’è stato un picco nelle reazioni nucleari che, ormai, si pensava fossero cessate, in una camera inaccessibile del complesso. Al momento della scrittura, gli scienziati stanno valutando il problema per accertarsi che lasi stabilizzi, in quanto potrebbe portare a una nuova incontrollata accensione del materiale fissile, il che sarebbe profondamente preoccupante (e questo è un eufemismo). Tuttavia, ci sono ancora delle perplessità riguardo la possibile evoluzione di questa situazione. In ogni caso, ...